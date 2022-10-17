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Haberler Ekonomi 1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT'yi kapacak! EYT'lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT'yi kapacak! EYT'lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

Yeni yıla sadece sayılı haftalar kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla çıkacak yasayı takip ediyor. Her geçen gün son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bakan Bilgin son olarak yasa için aralık ayının başını işaret etmişti ve şeffaf bir düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Peki, EYT kimleri kapsayacak? İşte EYT ile emekli olacakların listesi!

takvim.com.tr
17.10.2022 09:40 - Son Güncelleme: 17.10.2022 09:40
1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

EYT'liler son dakika gelişmelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelikolduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak." dedi. EYT yasası çıktığında ilk aşamada 1,5 milyon kişi emekli edilecek. Yani 1.5 milyon kişi prim ve yıl şartını tamamlamış olanlardan seçilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte merak edilenler!

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1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

EYT düzenlemesinde çalışmalarda son aşamaya gelindi. Emeklilikte yaş bekleyenler için yapılan değişikliğe göre öncelikle 1.5 milyon kişi emekli olacak.

1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

1999 yılı öncesinde işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emekli olabilecek.

1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLACAK

Çalışanlar ve dar gelirliler ile ilgili üç önemli düzenleme önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Bunlar içinde yer alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılan düzenlemede sona gelindi.

1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

Üzerinde durulan formüle göre ilk etapta 1.5 milyon EYT'linin emeklilik hakkı kazanacağı hesaplanıyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çekilmesi üzerinde de duruluyor.

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