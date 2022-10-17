1992-1993-1995-2004-2006 sigortası olan EYT’yi kapacak! EYT’lilere yeni yılda EKSİKSİZ EMEKLİLİK!

EYT'liler son dakika gelişmelerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Emeklilikte Yaşı Bekleyenler(EYT) ile ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelikolduğunu söyleyeyim. Onda da sona yaklaştık tahmin ediyorum aralık ayının başında açıklayacağız. Özellikle geleceği ile ilgili endişeleri giderecek şeffaf bir düzenleme olacak." dedi. EYT yasası çıktığında ilk aşamada 1,5 milyon kişi emekli edilecek. Yani 1.5 milyon kişi prim ve yıl şartını tamamlamış olanlardan seçilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte merak edilenler!