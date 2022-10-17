19- 35 yaş arası deneyimli deneyimsiz herkes başvurabilir: Hemşire, bakıcı, mühendis, grafikçi... 4 bin Euro (72 bin TL) maaş!

Yurt dışında çalışma fikri olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor.Almanya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1.74 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada, ABD'de yeşil kart (green cart) sistemine benzetilen fırsat kartı ile işçi alımı yapılacak. Fırsat Kart ile bireyler Almanya'da daha hızlı ve kolay iş bulma fırsatı elde edecek. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor. İşte Almanya işçi alımına dair merak edilenler!