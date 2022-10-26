Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı! On dokuz bankada ödeme bazı 5.000 TL! Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING, Yapı Kredi...
Kasım ayı promosyon listesi hakkında aramalar hız kazandı. Bankalar maaşını taşıyan emeklilere oldukça cazip promosyon teklifleri sunarken yanında çeşitli fırsatlar da ekliyor. Yeni emekli olanlar ya da henüz bir banka tercihi yapmayanlar anında başvuru yaparak promosyon ödemesi alabilir. Yatırılan bu tutarlar ise anında size en yakın ATM'den çekilebilir. İşte banka banka Kasım 2022 promosyon teklifleri!
Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerine yer verdik. İşte Kasım ayı promosyon ödeme miktarları 2022!
SGK listede ismi bulunan 19 banka ile 1 Kasım 2022'den geçerli olmak üzere yeni protokol imzalayacak.
1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
2- Türkiye Halk Bankası A.Ş.
3- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
4- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
5- Türkiye İş Bankası A.Ş.
6- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
7- Akbank T.A.Ş.
8- Denizbank A.Ş.
9- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
10- QNB Finansbank A.Ş.
11- ING Bank A.Ş.
12- Şekerbank T.A.Ş.
13- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
14- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
15- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
16- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
17- Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
18- Odeabank A.Ş.
19- Fibabanka A.Ş.