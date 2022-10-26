Emekliye 12 bin TL ödeme! Kasım promosyon ücret LİSTESİ açıklandı! On dokuz bankada ödeme bazı 5.000 TL! Ziraat, Vakıf, Halkbank, ING, Yapı Kredi...

Yeni emekli olmuş ya da henüz bir banka tercihi yapmamış olan emekliler için promosyon fırsatları sürüyor. Bankalar yeni ayla birlikte tekliflerini yenilerken sunulan teklifler dikkatleri üzerine çekti. Bu bağlamda henüz promosyon almamış emekliler için promosyon ödemelerindeki banka tekliflerine yer verdik. İşte Kasım ayı promosyon ödeme miktarları 2022!