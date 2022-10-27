Kazançlı emeklilikte EYT fırsatı! 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999 sigorta + süre+ yaş TABLOSU!

EYT'de son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yaşa Takılanlar için Aralık ayı beklenirken, bazı detaylar merak ediliyor. EYT'de kimler borçlanma yapmalı? EYT'de hangi tarihe dikkat eden kazançlı çıkar? Sigortasız çalışmalar saydırılabilir mi? Maaşlara ocak artışı yansıyacak mı? Soruları gündeme geliyor. Milyonlar, yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi bekliyor. İşte merak edilen detaylar...