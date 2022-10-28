PTT şubelerinden veya ATM'den alın! 1-2-3 çocuklu ailelere 400 TL ödeme! İşçi, memur, çalışan ayrımı yok! Dilekçeyle hemen başvurun! 55 günde...

Aile Bakanlığı tarafından birçok alanda destek ödemesi yapılıyor. Dar gelirli, maddi durumu yetersiz aileler yardım başvurusu yapıyor. Devlet kanadından, 300-400-600 TL ödeme yapılıyor. Yazılı olarak müracaatte bulunanlar yararlanıyor. Çalışma koşulu bulunmuyor. İşçi, memur ayrımı yapılmıyor. Bu destek tek sefere mahsus olarak veriliyor. Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlükleri'ne ya da Sosyal Hizmet Merkezleri'ne yapılıyor. İşte detaylar!