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SSK emeklilerin zamlı maaşları hesapta! Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları ne zaman yatacak?

17.07.2019 16:59

Emekliler Temmuz zamlarını maaşlarında görmeye başladı. İlk olarak SSK'lıların zamlı aylıkları hesaplara yattı. SSK emeklileri 26 Temmuz'a kadar zamlı maaşlarını alacak. SSK'lıların zamlı maaşları emeklilik kartındaki tahsis numarasının son sayısına göre hesaplara yatırılıyor. Emekli maaşı Cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri Cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmekte. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin Temmuz zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...


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