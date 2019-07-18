Hileli maaş tazminat kazandırır! Haklı fesih tazminatı nasıl alınır?

SGK bu konuda 2012'de, meslek kodlarıyla tedbir aldı. Ancak sorun azalsa da devam ediyor. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken, çalışanının da geleceği ile oynuyor. Yani iki kere 'hırsızlık' yapıyor. Maaş hilesi yapılan işçi haklı fesih ile tazminat kazanıyor, işveren ise hapse girebiliyor.



