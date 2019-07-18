Hileli maaş tazminat kazandırır! Haklı fesih tazminatı nasıl alınır?
İş Kanunu çalışanın hakkı olan ücretin zamanında ödenmesini emrediyor. Geciken eksik yatırılan ya da hiç ödenmeyen ücretler işçiye haklı fesih imkanı sağlıyor. İşçinin ücretinin SGK'da düşük gösterilmesi de haklı fesih ile tazminat kazandırıyor. Peki haklı fesih tgazminatı nasıl alınır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen sorularıa cevapladı. İşte tüm detaylar...
18.07.2019 07:49
- Son Güncelleme: 18.07.2019 07:49
Ücretin ödenme süreleri de kanunla belirleniyor. Buna göre ücret en geç ayda bir ödeniyor. Sözleşmeler ile ödeme süresi 1 haftaya kadar indirilebiliyor. Fakat 1 ayı geçemiyor. Maaşı bilerek ve kötü niyetle 20 günden fazla geciktirilen işçiler ister bireysel isterse toplu olarak iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabiliyor ya da işçiler haklı fesih ile tazminatını talep edebiliyor.
SGK bu konuda 2012'de, meslek kodlarıyla tedbir aldı. Ancak sorun azalsa da devam ediyor. Bu şekilde davranan işverenler devletten vergi ve prim çalarken, çalışanının da geleceği ile oynuyor. Yani iki kere 'hırsızlık' yapıyor. Maaş hilesi yapılan işçi haklı fesih ile tazminat kazanıyor, işveren ise hapse girebiliyor.
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