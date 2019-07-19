Emekliye çifte tazminat! Emekli olduktan sonra çalışanlar tazminat alır mı?
Emekli olduktan sonra çalışmaya başlayanlar için çifte tazminat imkanı bulunuyor. Emekli olurken tazminatlarını alanlar, tekrar çalışmaya başlarlarsa diğer çalışanlarla aynı haklara sahip oluyor. İşten çıkarılan emekli çalışan, çalıştığı sürenin tazminatını alıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem emekli çalışanları ilgilendiren soruları cevapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
ÖZLÜK HAKLARI AYNI
Ülkemizde sigortalıların emekli olduktan sonra çalışmalarının önünde bir engel bulunmuyor. Emekli olduktan sonra çalışanlar ile diğer çalışanlar arasında özlük hakları bakımından hiç bir ayrım yapılamıyor. Yani izinleri, tazminatları, mesaileri aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor.
İzin günleri diğer çalışanlar gibi belirleniyor, hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalışırken emeklilik şartları dolanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar brüt maaş üzerinden tazminat ödeniyor.