Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Fakat uzmanlar şimdiden tahminlerini ortaya koymaya başladı. Asgari ücrete yapılan dev zamla birlikte memur ve memur emeklileri de büyük heyecan yaşıyor. Gündemde yer alan çifte zam haberinin ardından yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı merak edildi. İşte emekli ve memur zamlı maaşları hakkında tüm merak edilenler...

takvim.com.tr
25.12.2022 18:54 - Son Güncelleme: 25.12.2022 18:54
Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

MAAŞA EK ZAM GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları etkileyecekek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışma yapıyor.

Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK 2022'DE KESİNLEŞİYOR

Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü netleşmesi bekleniyor.

Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

2022 yılı enflasyon beklentisi : Yüzde 66,80
6 Aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 17,17

SON DAKİKA