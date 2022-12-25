Emekli zam oranında %17,17 + REFAH payı + ARA zam! 4A, 4B, 4C zammına son 8 GÜN! 3.500, 4.500, 6.000 TL EMEKLİ aylığı alanlar 2023 size yarayacak!

Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor ve enflasyon da yüzde 7'nin üzerine çıktığı için Kasım ayı enflasyonu dahil 5 aylık zamları yüzde 15,11'e ulaştı. Ancak bu oran Aralık ayında açıklanacak enflasyon oranıyla yeniden güncellenecek.