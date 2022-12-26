Bugün MECLİSE gidiyor! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...

BUGÜN MECLİSE GİRİYOR

Oldukça merak edilen sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin "Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor. " ifadelerini kullandı.