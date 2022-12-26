Bugün MECLİSE gidiyor! Sözleşmeliye kadroda son dakika! 90 BİN TAŞERON işçi ve 50D sorununda İPLİK ÇÖZÜLDÜ...
Sözleşmeliye kadroda son dakika gelişmeleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bakan Bilgin tarafından canlı yayında yapılan açıklamalar sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bakan Bilgin sözleşmeliye kadronun yarın meclise gireceğini belirttikten sonra 90 bin taşeron işçi ve 50D sorunu hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Bilgin tarafından yapılan önemli açıklamalar ve sözleşmeliye kadro son dakika gelişmeleri...
26.12.2022 13:06 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:10
BUGÜN MECLİSE GİRİYOR
Oldukça merak edilen sözleşmeliye kadro hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin "Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var. Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yarın Meclis'e gidiyor. " ifadelerini kullandı.
MECLİS NE ZAMAN TATİLE GİRİYOR?
Bakan Bilgin'in açıklaması sonrasında Meclis'in tatil olma günleri merak edildi. Meclis 27,28 ve 29 Aralık tarihlerinde tati olacak.