HİNDİ 69.90 TL, lüks kuruyemiş 33.90 TL! 25-31 Aralık 2022 ŞOK, A101, Migros, BİM indirimli fiyatlar.... Marketlerden ekonomik YILBAŞI SEPETLERİ!

Yeni yılın gelmesine sayılı günler kala birçok market indirimli fırsatlarını sunmaya başladı. Carrefour, Migros ve Macrocenter yılbaşı sepetleri büyük ilgi görürken, BİM, A101, ŞOK'ta yer alan indirimli yeni yıl fırsatları da araştırılıyor. Hindiden mezeye, atıştırmalıklardan içeceklere kadar birçok gıda ürününde indirim yapıldı. Yılbaşını evde güzel bir yemek yiyerek ailecek girmek isteyenler ise marketlerin yaptığı indirimleri araştırıyor. İşte A101, BİM, ŞOK indirimleri ve yılbaşı sepeti fiyatları...