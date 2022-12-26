Emekli maaşı ne zaman açıklanacak? Memur maaşları ne kadar olacak? Ek ödemeler artacak mı? İşte detaylar

Asgari ücret sonrası milyonlarca emekli ve memur yeni zam hakkında araştırmalara başladı. 3 Ocak tarihinde enflasyonun açıklanmasıyla 2023 yılı zamlı maaş tablosu netleşecek. Fakat uzmanlar şimdiden tahminlerini ortaya koymaya başladı. Asgari ücrete yapılan dev zamla birlikte memur ve memur emeklileri de büyük heyecan yaşıyor. Gündemde yer alan çifte zam haberinin ardından yeni yılda zamlı maaşların ne kadar olacağı merak edildi. İşte emekli ve memur zamlı maaşları hakkında tüm merak edilenler...

Eğer Aralık ayında aylık enflasyon düşerse yüzde 15,11 geriye çekilecek, aylık enflasyon yükselirse yüzde 15,11 oranı artan aylık enflasyon kadar yükselmiş olacak.

MAAŞA EK ZAM GELECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı milyonları etkileyecekek zamları da içeren sosyal refah düzenlemeleri üzerinde çalışma yapıyor.

EMEKLİ ZAMMI 3 OCAK 2022'DE KESİNLEŞİYOR

Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak 2023 Salı günü netleşmesi bekleniyor.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

2022 yılı enflasyon beklentisi : Yüzde 66,80

6 Aylık enflasyon beklentisi : Yüzde 17,17

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI BEKLENTİSİ YÜZDE 17,17

Bu yıl sonu beklentisine göre 6 aylık enflasyon ise yüzde 17,17 olarak açıklandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ

Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 5.103 TL,

Asgari ücret endeksli yüzde 65 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 5.529 TL,

Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 5.954 TL olarak belirlecek.



2023 YILI EMEKLİ MAAŞI TAHMİNLERİ

3.500 TL ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 4.550 TL

4.000 TL MAAŞ ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 5.200 TL

5.000 TL ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 6.500 TL

6.000 TL ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 7.800 TL

7.000 TL ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 9.900 TL

8.000 TL MAAŞ ALAN EMEKLİ

YENİ YILDA 11.200 TL alacak

* Bu tahminler uzmanlar tarafından verilen tahmini zam oranlarına göre hesaplanmıştır. Net zamlı maaşlar 3 Ocak 2023 tarihinde belli olacaktır.

ARALIK AYI ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli maaşı zammı son günlerin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. 2022 yılı aralık ayı enflasyon 3 Ocak'ta açıklanacak.

MEMURLAR 2023'TE NE KADAR ZAM ALACAK?

Toplu sözleşme gereği memurlar ocakta yüzde 8 zam alacak. Buna yüzde 7,04'lük enflasyon farkı eklendiğinde bu rakam yüzde 15,04'e ulaştı. TÜFE artışı kadar zam alan işçi ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da kasım sonu itibariyle yüzde 14, 04 oldu. Ancak kesin rakamlar 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NE KADAR?

Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı. Aylık enflasyon aralık ayında yüzde 5 olursa yıllık enflasyon yüzde 70,5; yüzde 7 olursa yıllık enflasyon yüzde 73,7; yüzde 10 olursa yıllık enflasyon yüzde 78,6 olacak.

2023 MEMUR ZAMMI ENFLASYON FARKI

Yüzde 65,2 Yüzde 17,13

Yüzde 70,5 Yüzde 20,87

Yüzde 73,7 Yüzde 23,17

Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emeklilik maaşı hesaplama formülü, yıllık ortalama maaşın "aylık bağlanma oranı" ile çarpılıp sonucun SGK'ya prim olarak ödenen yıl sayısına bölünmesiyle aylık emekli maaşı hesaplama sonucunu verir.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA EMEKLİ MAAŞI NASIL YÜKSELTİLİR?

Prim gün sayısının yüksek olması, uzun yıllar çalışmak geliri artırmak için tek başına yeterli olmaz. Brüt kazancın yüksek yatırılması önem taşıyor. Eğer iki işte birden çalışıyorsanız mutlaka ikinci iş için de prim yatırın. SGK'ya bildirilen matrah artınca emekli aylığı da yükseliyor.

MEMUR EMEKLİ MAAŞI NASIL ARTAR?

Aylığı artırmanın daha kestirme yolu ise daire başkanı, il müdürü ve üzeri bürokratik görevlere atanmak. Görevde yükselmeler memurun gayretine bağlıyken, üst düzey atamalar siyasi iradenin takdirine bağlı. Bunun yanında memurun 25 yıldan sonra çalışacağı her ilave bir yıl, emekli aylığını %1 oranında artırır.