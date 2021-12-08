Emekli olamayıp halen çalışanlara müjde! 2160 gün erken emekli olabilirsiniz! SGK resmen açıkladı!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik konusunda çeşitli uygulamalar ile birçok vatandaşa emeklilik fırsatı sunuyor. Kadın çalışanları ilgilendiren yeni bir detay ise emeklilik hayali kuranları sevindirdi. Doğum yaptıktan sonra işini bırakmak zorunda kalan birçok kadın için emeklilik yolu bu sayede açılmış oldu. Doğum borçlanması ile 2160 gün erken emeklilik mümkün.
3 çocuğa kadar borçlanma hakkının tanınmasının ardından kadın sigortalının geçmiş dönem borçları hesaplanarak 6 yıla kadar erken emeklilik hakkı verilmiş oldu. 2160 gün olarak hesaplanan 3 çocuk için doğum borçlanması, ayrıca evlat edinen anneler için de geçerlidir.
Sigortalılık kapsamında gerekli şartları sağlayan ve doğum borçlanmasından yararlanmalarında herhangi bir engel görülmeyen tüm vatandaşların 6 yıla kadar erken emekli olması mümkün olacak.
Doğum Borçlanması Şartları Nelerdir?
SGK bünyesinde herhangi bir sigorta kolunda çalışan tüm kadın sigortalılar için iki yıllık süreyi borçlanmaları sağlanmaktadır. Ancak söz konusu haktan yararlanmak için ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartların sağlanması gerekmektedir. 3 çocuğa kadar tanınan borçlanma hakkı ile 6 yıla kadar (2160 gün) erken emeklilik fırsatı sunulur.