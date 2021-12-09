Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir? İşsizlere maddi yardım başvuru şartları 2021 nelerdir?

Özellikle koronavirüsten dolayı ekonomik olarak sıkıntı çeken vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler tüm hızıyla devam ediyor. Binlerce kişiye ödenen pandemi sosyal destek 3. faz başvurularına devam ediyor. İşsizlere maddi yardım başvuru şartları 2021 nelerdir? Pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Kimler yararlanabilir, kimler yararlanamaz? Sorularının yanıtları da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte pandemi sosyal destek hakkında tüm detaylar!