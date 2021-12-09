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Telefonunu yenileyecekler bakmadan geçmeyin! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! İşte özellikleri...

Telefonunu yenilemek fakat seçenekler arasında kararsız kalanlar için alternatifleri haberimizde derledik. Bütçesini çok zorlamadan özellikleri de yeterli gelecek akıllı telefon seçeneklerini araştıranlar 1800 - 2500 TL arasında cep telefonlarının hangileri olduğunu ve temel özelliklerini merak ediyor. Yeni telefon almak isteyenler 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçeneklerini inceleyerek daha kolay karar verebilecek.

09.12.2021 08:04 - Son Güncelleme: 09.12.2021 08:04
Telefonunu yenileyecekler yaşadı! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! Özellikler de dikkat çekiyor…

Günümüzde temel ihtiyaçlar arasında yer alan cep telefonları teknoloji ilerledikçe birbirinden güzel özellikleriyle hayatımızda daha fazla yer sahibi olmaya devam ediyor. Yeni telefon almak ya da mevcut modelini yükseltmek, yenilemek isteyenler için hem bütçeye uygun hem de özellikleri iyi olan akıllı telefon modellerini derledik. 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçeneklerini haberimizden inceleyerek istediğiniz özelliklerde ve fiyattaki telefonu satın alabilirsiniz. İşte ayrıntılar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Telefonunu yenileyecekler yaşadı! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! Özellikler de dikkat çekiyor…

Huawei Mate 9
MHA-L29
Android 7.0 (Nougat)

Fiyat: 2000 TL

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Telefonunu yenileyecekler yaşadı! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! Özellikler de dikkat çekiyor…

Özellikler

Telefonunu yenileyecekler yaşadı! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! Özellikler de dikkat çekiyor…
General Mobile GM 21 Plus
G510
Android 11 (R)
Fiyat: 2.275,91 TL
General Mobile - GM 21 Plus
Telefonunu yenileyecekler yaşadı! 1800 - 2500 TL arası en iyi akıllı telefon seçenekleri! Özellikler de dikkat çekiyor…

Özellikler:

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