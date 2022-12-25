Emekli memur zammında 2 tablo ÇIKTI! Ocak 2023 güncel ZAMLI maaş LİSTESİ! Aralık yıl sonu TÜİK TEFE TÜFE enflasyon verisiyle SSK, Bağ-Kur’lu en düşük TL...

Emekli ve memur zammıyla ilgili yeni tablo ortaya çıktı. Hem emekli hem memur için 2 ayrı hesaplı tablo hazırlandı. Peki en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL olur? Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 Ocak ayında kaç TL zam gelecek? Yeni memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili son açıklamasında ''Memura ve emekliye enflasyonun üzerinde zam yapacağız. Zam yaparken bu sene de enflasyon farkı vereceğiz.'' dedi. İşte detaylar...