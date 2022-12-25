EYT'LİLERE 3600 GÜN YETECEK Mİ? Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında! Hangi formüller EYT'li yapacak?
Emeklilik için yaşa takılanlar Kabine toplantısına kilitlendi. Detayları bugün Başkan Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Düzenlemeye ilişkin yaş sınırı dışında pek çok detay için ipuçları geldi. Peki kimlerin hangi şartları tamamlaması gerekecek? Borçlanma EYT'li yapacak mı? İşte bu detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 ve öncesi olan çalışanları ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeye ilişkin çalışma hakkında sunum yapacak.
Toplantıda, kısa süre içinde Meclis'e sunulması planlanan düzenlemenin detaylarına ilişkin ayrıntılı değerlendirme gerçekleştirilecek. Düzenlemenin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından bugünkü Kabine toplantısından sonra ya da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YAŞ SINIRI VAR MI?
EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu yaş sınırı konusu. Bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Bakan Bilgin de bu konuda "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. EYT'de ortalama yaş 49.9 çıkıyor" dedi. Bu nedenle yaş konusu ancak düzenleme açıklanınca belli olacak.
NE KADAR PRİM GEREKİYOR?
Emeklilik şartları konusunda yapılan açıklamalar ise EYT düzenlemesinde 8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacağı yönünde. 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.