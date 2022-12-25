EYT’LİLERE 3600 GÜN YETECEK Mİ? Gözler Başkan Erdoğan’ın açıklamasında! Hangi formüller EYT’li yapacak?

YAŞ SINIRI VAR MI?

EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu yaş sınırı konusu. Bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Bakan Bilgin de bu konuda "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek. EYT'de ortalama yaş 49.9 çıkıyor" dedi. Bu nedenle yaş konusu ancak düzenleme açıklanınca belli olacak.