Sigorta girişi 1979, 1983, 1995, 1999 öncesi + prim değişimi + YAŞ sınırıyla... EYT'de sandıktaki 1. grup belli oldu!
EYT düzenlemesinde artık son günlere girildi. Merakla beklenen Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. EYT yasasından ilk etapta 1.5 milyona yakın kişinin emekli olacağı biliniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, ''Sonra da sisteme girişin devam edeceği bir düzenleme olacak. Yaklaşık 3-4 milyon arasında bir vatandaşımızın bu kapsamda olduğunu tahmin ediyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı. Son açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. İşte son dakika flaş EYT gelişmeleri...
EYT SON DAKİKA BUGÜN 26 ARALIK 2022! EYT yasası müjdesinin verilmesi bekleniyor. Bu noktada yeni açıklamalar yakın takip edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklama geldi. Oktay, ''EYT ile ilgili sorunu 1-2 hafta içinde çözeceğiz.'' dedi.Emeklilikte Yaşa Takılanların beklediği yasa için en kritik haftaya girildi. Bugün Kabine toplanıyor. Toplantıda Bakan Bilgin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması bekleniyor. Öte yandan bu detayları sakın atlamayın. Uzmanlar borçlanma için 'acele edin' uyarısında bulunuyor. İşte detaylar...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ''EYT ile ilgili sorunu yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız ve Sayın Cumhurbaşkanımız da sizlerle paylaşıyor olacak. Milletimiz hangi dertle dertleniyorsa, onları çözmek için mücadele ediyoruz" açıklamasında bulundu.
GÖZLER KABİNE'DE!
Yılın son kabine toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00'da yapılacak. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durumun masaya yatırılması bekleniyor.
EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacağı belirtiliyor.
EYT BEKLEYENLERİN BİLMESİ GEREKENLER!
Türkiye'de emeklilik için mutlaka belli bir süre prim ödemiş olmak gerekiyor. Yani kamuoyunda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen sigortalıların emekli olabilmesi yegane unsur her koşulda prim şartı olarak dikkat çekiyor.
EYT yasasında da 8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde bile SSK için en az 5000 gün prim gerekecek. Bu prim sayısı Bağ-Kur'da kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 güne çıkıyor. Dolayısıyla emeklilik için mutlaka primin tamam olması lazım.