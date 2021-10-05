Dar gelirliler bunu bekliyordu! TOKİ konuları eritiyor! Kiradan daha az ödüyorsunuz! 2+1, 3+1 daireler satılacak

Türkiye'de konut üretiminin kamu ayağını temsil eden Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ), yurt genelinde ilerlettiği projeleriyle orta ve alt gelir grubunun konut talebine karşılık veriyor. Hazine arazilerini imara hazırlayıp iştirakleri kanalıyla özel sektöre yönelik ihaleler düzenleyen kurum, bu ihaleler kanalıyla başka projelerine kaynak yaratıyor. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır