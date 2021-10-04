31 bin TL peşinat 529 lira taksitle ev alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor! TOKİ'den dar gelirlilere kira öder gibi konutlar...

TOKİ'den ev almak isteyen dar gelirliler için detaylar sayfamızda yer alıyor. TOKİ son olarak dar gelirli aileleri ev sahibi yapma adına konut satışlarına başladı. Bu anlamda Konya Hadim ilçesi konut projesi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Alt gelir grubu için hayata geçirilen konut projelerinden hak sahibi olduktan sonra sözleşmeye imza atıldıysa, evin borcu bitene kadar satış ya da devir işleminin gerçekleştirilmesi söz konusu olamamaktadır.
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BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
• Kimlik Fotokopisi,
• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi",
• Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
• Emekli vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan Emekli Kimlik Belgesi'ni veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazısı gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.