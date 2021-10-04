31 bin TL peşinat 529 lira taksitle ev alabilirsiniz! 240 ay vade yapılıyor! TOKİ'den dar gelirlilere kira öder gibi konutlar...

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BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

• Kimlik Fotokopisi,

• Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları "Hak Sahipliği Belgesi",

• Engelli vatandaşların, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

• Emekli vatandaşların, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınan Emekli Kimlik Belgesi'ni veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazısı gibi belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.