Bu fiyata araba olur mu? Demeyin! Sahibinden 45.000 TL altı ikinci el araç modelleri! Peugeot, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai Renault...

Tek tek açıklandı! Vatandaşlar sıfır araç fiyatlarının oldukça artmasından sonra ibreyi 2. el otomobillere çevirdi. Sahibinden 45 bin TL altı ikinci el taşıt modelleri bütçesi dar olan vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Hyunda, Opel, Peugeot ve Renault şirketlerinin en uygun 2. el otomobillerini inceledik. Pandemi sürecinin başlaması ile beraber ikinci el ve sıfır taşıt maliyetleri görülmemiş seviyede rekor yükselişlere imza atmıştı. Yeni taşıt satına alacak vatandaşlar ise ikinci el oto pazarında satın alınabilecek ucuz taşıt modeller sayfamızda.

21.06.2021 11:28 - Son Güncelleme: 21.06.2021 11:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





