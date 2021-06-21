BİM'deki taze fırsatlar kulaktan kulağa yayılacak! BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuru meyvede indirim saatleri!

BİM'deki taze fırsatlar kulaktan kulağa yayılacak! BİM 22 Haziran aktüel kataloğuyla kuru meyvede indirim yarın başlayacak. Marketlere gelecek olan indirimli ürünleri alacak olan yüz binlerce kişi ise fiyat listesini incelemek üzere araştırmalara başladı. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında Keyifçe Antep Fıstığı, Seyran Tuzlu Leblebi, Maya Farm Beypazarı Kurusu, Gürsoy Fındık Ezmesi, Sezerler Osmancık Pirinç, Dana Antrikot Pastırma, Doğanay Şalgam Suyu, Bağcı Siyah Zeytin ve Tariş Sultani Kuru Üzüm yer alıyor.