Zam kapısı aralanacak! Beş milyon SSK Bağ-Kur emeklisi intibak zammına dikkat kesildi! Her ay ek ödeme dahil en az...
İntibak düzenlemesi, emeklilerin merakla takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Milyonlar bir yandan zamlı maaşları beklerken bu gelişmelere de kulak kesiliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması beklentiler arasında. Milyonların beklentisi olan intibak, son günlerde yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanacak.
Zam kapısı aralanacak! Temmuz ayına günler kala beş milyon SSK Bağ-Kur emeklisi intibak zammına dikkat kesildi. İntibak, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiriyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor. SSK'lılar, önceki intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini; memur emeklileri ise maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi talepler arasında yer almaktadır.