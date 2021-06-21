Zam kapısı aralanacak! Beş milyon SSK Bağ-Kur emeklisi intibak zammına dikkat kesildi! Her ay ek ödeme dahil en az...

İntibak düzenlemesi, emeklilerin merakla takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor. Milyonlar bir yandan zamlı maaşları beklerken bu gelişmelere de kulak kesiliyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması beklentiler arasında. Milyonların beklentisi olan intibak, son günlerde yeniden gündeme geldi. Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine, memur emeklileri arasındaki kurum kaynaklı maaş farkının giderilmesi de taşınacak. Eğer talep hayata geçerse, 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, sonra emekli olanlara da sağlanacak.

21.06.2021 10:53 - Son Güncelleme: 21.06.2021 10:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





