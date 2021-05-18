Başvuru yapanlara hemen 800 TL veriliyor! İNG, TEB, Garanti, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi'den son dakika açıklama geldi!

Bankalar tarafından emeklilere özel tertip edilen kampanyalardan birisi de emekli promosyon ödemeleri oldu. Bu promosyon kampanyalarında hemen hemen tüm emekliler faydalanarak ekstra ek kazanç elde edebiliyorlar. Emekliye promosyon ödemelerinde tanımlayıcı etmen ücret meblağlarıdır. Alt limit tutarı 500 TL olarak belirlenmiştir. Şayet emeklinin maaşı 1500 TL' nin altında ise kendisine 500 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. 1500 TL ile 2500 TL arasında olanlara 625 TL, maaşları 2500 TL' nin üstünde olanlara ise 750 TL ödeme yapılmaktadır. TEB, Garanti, İş Bankası ve Akbank'tan resmi olarak emekli promosyonu açıklamaları duyurulmuştur.

18.05.2021 13:44 - Son Güncelleme: 18.05.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





