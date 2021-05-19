Zam geldi, aylık ödeme miktarı... Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor! Paralar hesaplara yatırılıyor!

Paralar hesaplara yatırılıyor! Peş peşe açıklandı! Zam geldi, aylık ödeme miktarı... SGK'dan herhangi bir geliri olmayan, iş hayatı olmayan engellilerin veya bakımıyla sorumlu yakınları, engelli aylığı hakkı kazanmaları için hanede kişi başına düşen ortalama gelir miktarı için azami bir sınır var. O sınır aşanlar engelli aylığı alamıyor. Bu anlamda ilk zamlı aylıklar şubat ayında vatandaşların banka hesaplarına yatırıldı. Yapılan zam ile birlikte ödeme miktarı bin 657 TL oldu. Bu imkandan yararlanılabilmesi için başvuru yapılması gerekiyor. Başvuranlar arasından gerekli şartları taşıyanlara aylık olarak nakit desteği veriliyor.

19.05.2021 07:59 - Son Güncelleme: 19.05.2021 07:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





