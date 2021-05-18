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Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları sık sık araştırılıyor. Yeni bir araba almak isteyenler bu ay markaların sunduğu kampanyaları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları yazımız tek tek sizin için derledik.

18.05.2021 12:24 - Son Güncelleme: 18.05.2021 12:28
Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

5 markadan araba alacaklara müjde! Otomobil markaları güncel fiyat listelerini ve indirim kampanyalarını duyurdu. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret etmektedir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

DACİA'DAN MAYISA ÖZEL KAMPANYALAR

Yaz mevsimi öncesinde Dacia sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Dacia açıklamasına göre, sınırlı sayıdaki LPG'li Duster Comfort ECO- G 115 bg 4x2 modeli, benzinli fiyatına 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatla satışa sunuluyor.

Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Sınırlı sayıdaki yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg modeli ise 152 bin 900 TL fiyat ve günlük 69 TL ödemeyle mayıs ayı boyunca tüketicilerle buluşuyor.

Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Dokker Combi Eco-G Ambiance ECO-G 110 bg modeli ise 141 bin 900 TL'den başlayan fiyatla sahiplerini bekliyor.