Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...

Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları sık sık araştırılıyor. Yeni bir araba almak isteyenler bu ay markaların sunduğu kampanyaları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları yazımız tek tek sizin için derledik.

18.05.2021 12:24 - Son Güncelleme: 18.05.2021 12:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





