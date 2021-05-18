Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları: 5 markadan araba alacaklara müjde! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
Mayıs 2021 sıfır otomobil fiyatları sık sık araştırılıyor. Yeni bir araba almak isteyenler bu ay markaların sunduğu kampanyaları merak ederek araştırmalarını sürdürüyor. sık sık araştırdığı konulardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel gibi pek çok otomobil markası yeni fiyat listesini ve kampanyalarını tek tek açıkladı. Yaz mevsimi öncesinde araba sahibi olmak isteyenlere mayıs ayı boyunca kampanyalar sunuluyor. Bu kapsamda markaların duyurduğu son fiyat listesini ve güncel kampanyaları yazımız tek tek sizin için derledik.
5 markadan araba alacaklara müjde! Otomobil markaları güncel fiyat listelerini ve indirim kampanyalarını duyurdu. Mercek altına alınan fiyatlarda mayıs ayına özel kampanyalar dikkat çekiyor. Mayıs ayının ortalarında birlikte otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret etmektedir.