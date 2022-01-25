Bankalardan parası olana ağızları açık bırakan faiz! Odeabank, TEB, HSBC ve Alternatif Bank 32 günlük en yüksek mevduat faizi oranları...
Bankaların vadeli hesap faiz oranları TL birikimlerini durduğu yerden katlamak isteyenlere cazip seçenekler sunmaya devam ediyor. En düşük yatırım oranlarında bile avantajlı faiz oranları ile yüksek faiz getirisi elde etme avantajlarının yer aldığı mevduat hesapları, 32 günlük kazanç oranları ve hoş geldin faizi kampanyaları ile birçok ayrıcalık sunuyor. Bankacılık hizmetlerinden de avantajlı şekilde yararlanarak vadesi bozulmadan işlem yapma imkanı ve yüksek getiri elde etme seçenekleri sunuluyor. İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar. SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği 3.000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi 1.000, 2.500 ve 5.000 TL faizsiz olarak anında alabilirsiniz! Masraf yok, şart yok! ATM'den alıyorsunuz Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan 2022'de de 10.000 TL kredi fırsatı!
Odeabank Oksijen Hesap
Odeabank Oksijen Hesap %20,25'e varan hoş geldin faizi ile 32 günlük en iyi faiz getirisini sunan bankalar arasında yerini almayı başarıyor. Gece vadeli, gündüz vadesiz olarak kullanılan hesap birçok bankacılık işleminin de ayrıcalıklı şekilde yapılmasını sağlamaktadır.
Dijital başvuru kanalları kullanılarak yapılacak hesap açma işlemleri sonrasında en alt yatırım limiti sonrasında da avantajlı kazanç elde edilmesi sağlanacaktır. TL birikimleri için cazip kazanç oranlarını araştıranlar için Odeabank yüksek oranları ve avantajları ile öne çıkmayı başarmıştır. 32 günlük vade seçenekleriyle 10.000 TL mevduat birikimi için elde edilecek net faiz kazancı ise 169 TL olarak hesaplanmıştır.
TEB Marifetli Hesap
CEPTETEB Marifetli Hesap ile %20 faiz oranları ile vatandaşların birikimleri değerlenmeye devam ediyor. Yüksek hoş geldin faizi ile birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel cazip seçenekler hızlı başvuru kanalları üzerinden yararlanarak kullanılabilmektedir. 32 günlük vade ile 10.000 TL mevduat birikimi için 167 TL net kazanç oranları hesaplanmıştır.
İlk Modern Hesap açılış işlemlerinin tamamlanmasının ardından 45 gün boyunca sabit kalacak şekilde uygulanmaktadır. Birikimleri için en yüksek hoş geldin faizi veren bankalar ile çalışmak ve aynı zamanda mevduat hesabı ile birçok bankacılık işlemini gerçekleştirmek isteyenlere avantajlı teklifler sunulmaktadır. 32 günlük vade ile 10.000 TL mevduat birikimi için yapılan hesaplamada 170,74 TL net faiz kazancı dikkat çekmektedir.