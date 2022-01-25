SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği 3.000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi

Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Türkiye İş Bankası tüm SGK emeklilerine ayrıcalık sunmaya devam ediyor. 2.000 TL'ye varan nakit promosyon seçeneği ve Maximum Kart'ları aidatsız olarak kullanma fırsatları ile birçok bankacılık hizmeti için cazip teklifler sunuluyor. 31 Mart 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini yaparak, İş Bankası'nın emeklilere özel bankacılık ürün ve hizmetlerinden ayrıcalıklı şekilde yararlanmaları sağlanmaktadır. Emekli maaş oranlarına göre yapılan ödemelerde, en yüksek 2 bin TL promosyon alma fırsatı sunulacaktır.

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlara özel 2.000 TL promosyon ödemesi için belirlenen maaş oranları:

- 1.500 TL ve altına: 1.750 TL

- 1.500 – 2.500 TL arasında: 1.875 TL

- 2.500 TL ve üzerinde: 2.000 TL