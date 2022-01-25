SGK ve Bağkur'lu emekli olan kişilerin beklediği 3.000 TL ek ödeme onayı verildi, en düşük limit belirlendi

SGK ve Bağkur'lu emekli olan vatandaşlara peşi sıra müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda maaş zammı, ek ödeme derken promosyon ödemeleri de oldukça artmış durumda. Bankaların promosyon ödemesi miktarı emekli vatandaşlar doğrultusundan yakından takip ediliyor. Şekerbank, emekli promosyon ödemesi miktarı ve detaylarını açıkladı. Şekerbank, maaşını kendi bankasına taşıyana bir defaya mahsus 3000 TL'ye kadar ödeme yapacak.
EMEKLİNİN ADLIĞI MAAŞ MİKTARINA GÖRE ÖDEME YAPILACAK
Maaş Aralıklarına göre, 0-1.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.200 TL, 1.500 TL-2.499 TL aralığında maaş alan müşterilere 1.950 TL, 2.500 TL ve üstünde maaş alan müşterilere ise 2.700 TL promosyon kazanma imkânı sunuldu.
Şekerbank, emekli maaşını bankaya ilk kez taşıyan müşterilerinin nakit gereksinimlerini Tamamlayan Hesap ile %0 faizle masrafsız olarak karşılıyor. Maaş Aralıklarına göre 2.700 TL'ye varan promosyon imkanından yaralanabilen Şekerbank emekli maaş müşterileri, Şeker Bonus kredi kartından 3.500 TL harcama yapmaları durumunda de 300 TL tutarında Bonus kazanabiliyor.
Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, "Emekli müşterilerimizi bütün işlemlerde öncelikli hizmet veriyoruz. Hem de müşterilerimiz internet ve mobil şube vasıtasıyla yapacakları bütün havale ve EFT işlemlerini de bedava olarak gerçekleştirebiliyorlar. 444 0 344 numaralı Emekli Destek Hattı'mıza bütün bankacılık işlemleri bağlamında 7 gün 24 saat ulaşan emekli müşterilerimizin, sağlık problemleri bulunması ve geçerli sıhhat raporunu göstermeleri durumunda de maaşlarını adreslerine teslim ediyoruz" dedi.
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