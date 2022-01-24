Başvuran anında alıyor! 395 TL taksitle! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’tan 2022’de de 10.000 TL kredi fırsatı!
Vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yönelik cazip kredi fırsatları sunulmaya devam ediyor. Üç büyük kamu bankası Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank, %1,55'ten başlayan faiz oranları ile birçok farklı avantajlara sahip ihtiyaç kredisi sunuyor. En uygun ihtiyaç kredisi desteğinden yararlanmak isteyenlere özel avantajlı seçenekler dikkat çekiyor. Merkez Bankası faiz indirimlerine rağmen yükselmeye devam eden ihtiyaç kredisi faiz oranlarına karşın kamu bankalarının düşük faiz olanakları vatandaşa çare oluyor. İşte en uygun ihtiyaç krediler. Faizsiz olarak otomobil alabilirsiniz! 0 km araç satın alacaklara 100.000 TL destek! Citroen, Toyota, Peugeot, Opel ve Kia... Hemen teslim! 300 ay, 240 ay, 180 ay, 120 ay seçenekleri! 100.000 TL, 200.000 ve 300.000 TL anında hesaba yatıyor!
Halkbank İhtiyaç Kredisi
Maaşını Halkbank'tan alan vatandaşlara özel %1,55'ten başlayan faiz oranların ile ihtiyaç kredisi verilmektedir. Bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleri ile kredi kullanacak tüm vatandaşlar, ister Halkbank maaş müşterisi olsun ister diğer bankaların müşterisi olsun fark etmeksizin farklı tür ihtiyaç kredisi avantajlarından da yararlanabilecektir. 50 bin TL'ye kadar 36 ay vade seçeneklerine yer verilen krediler ile düşük taksit oranlı finansman fırsatları sunulacak.
Bireysel ihtiyaçları için acil nakit desteği arayan ve 10.000 TL'ye kadar anında kredi kullanmak isteyenler ise Halkbank Hızlı Kredi fırsatından yararlanabiliyor. 36 ay vade ve 395 TL'den başlayan taksit seçenekleriyle, %1,71'den başlayan faizler ise söz konusu Hızlı Kredi kampanyası için geçerli olacaktır.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Ziraat Bankası Tüketici Kredisi kapsamında, çalışan, emekli ve memur dahil olmak üzere birçok kesimden vatandaş için tüm ihtiyaçlarına yönelik düşük faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Çalışanın Artısı Tüketici Kredisi ile %1,55'ten başlayan faiz oranları ile 36 ay vade seçeneği sunan Ziraat Bankası, Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile de aynı oranlarda kredi sunar.
Türkiye'nin en köklü kamu bankası olan Ziraat Bankası, her kesimden vatandaşın acil nakit ihtiyaçları için en iyi oranlara sahip kredi fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor. Tüketici Ürün Paketi ile 50 bin TL ve üzerinde krediler için %1,89 faiz oranları uygulanmaktadır.