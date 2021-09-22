Bankalar kredi musluklarını kapadı! Bankalarda faiz depremi: 22 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Akbank, TEB, Yapı kredi, Garanti...

Bankalar kredi musluklarını tıkadı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası doğrultusundan enflasyon ve dolarizasyon riski sebebi ile mecburi olarak atılan adımlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK 'nın bankalar üzerindeki baskıyı azaltması ile bankalar ne yazık ki kredi faiz oranlarını arttırmaya başladı. Bankalardan kredi alacaksanız, ev kredisi müracaatı gerçekleştireceğiniz evin %75 oranında çekilebilir. Bu halde kalan %25'i ev sahibine vermeden evi satın alamazsınız. Peşinatı ne kadar yüksek tutarsanız, ödeyeceğiniz kredi yükü de o kadar azalır. İşte 22 Eylül 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...