Eğer çalıştığınız iş yeri maaşınızı az gösteriyorsa... SGK derhal harekete geçti! Milyonlarca işçiyi alakadar ediyor!

Farklı iş kollarında görev yapan milyonlarca çalışanı alakadar eden bir gelişme aktarıldı. SGK sürekli takip ediyor ve bu şekilde işçi çalıştıranların iş yerlerine ceza yağacak. Maaşları düşük göstermeye çalışanlara ceza yağacak. Devletin hile yoluyla şirket ve işletmelerin çalışanlarının maaşlarını düşük göstermesi ve prim kaçırmasına dair mücadelesi sürüyor. Son yapılan araştırmalarda asgari ücreti vermemek için de usulsüz uygulamalara gittiği belirlendi. Çalışanların prime esas kazancı emekli maaşlarının, kıdem tazminatlarının ve iş göremezlik ödeneklerinin hesaplanmasında esas alınır. Bordro oyununa başvuranlara 5 yıla kadar hapis cezası istemli dava açılmaktadır.