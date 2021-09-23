Altın fiyatlarında flaş gelişme! Tüm gözler oradaydı! Yatırımcıya en büyük şok! 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para?

Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Altın fiyatlarıyla alakalı kritik gün. Bütün gözler o bölgeye çevrilmişti. Altın fiyatları bu ilerleme ile yön buldu. Saat 21.00'de açıklandı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Bankanın, geçen sene aralık ayından başlayarak her ay hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımı yaptığı kaydedilen açıklamada, bu durumun maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, o zamandan bu yana ekonominin söz konusu hedefler yönünde gelişme kaydettiği de vurgulanarak, " Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir." ifadeleri kullanıldı.