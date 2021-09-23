Altın fiyatlarında flaş gelişme! Tüm gözler oradaydı! Yatırımcıya en büyük şok! 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para?
Altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda vatandaşlar 24-22 ayar 20 gram altın bilezik ne kadar? Çeyrek bugün kaç para? Sorularını merak ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı. Beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi. Altın fiyatlarına son dakika bakan tekrar baktı! Altın fiyatlarında öyle bir gelişme yaşandı ki! 22-14 ayar bilezik gram fiyatı...
Altın fiyatlarıyla alakalı son dakika ilerlemesi! Altın fiyatlarıyla alakalı kritik gün. Bütün gözler o bölgeye çevrilmişti. Altın fiyatları bu ilerleme ile yön buldu. Saat 21.00'de açıklandı. Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Bankanın, geçen sene aralık ayından başlayarak her ay hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımı yaptığı kaydedilen açıklamada, bu durumun maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği vurgulandı. Açıklamada, o zamandan bu yana ekonominin söz konusu hedefler yönünde gelişme kaydettiği de vurgulanarak, " Eğer ekonomideki gelişim beklenildiği gibi devam ederse, Komite yakında varlık alım hızının yavaşlatılmasına karar verebilir." ifadeleri kullanıldı.
GRAM ALTIN GÜÇLÜ SEYREDİYOR
Gram altın fiyatları dolardaki yükselişin ve ons altındaki hafif toparlanmanın etkisiyle 490 liranın üzerine tutunmuş durumda. Gram altın saat 08:20 itibarıyla 493 liradan alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 491.3 lira, en yüksek 493.4 lira seviyesini gördü.