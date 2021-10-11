Bağ-Kur SGK ve SSK Emeklilerine müjde! Sonunda netleşti! 1.000 TL ödeme yapılacak
Tüm emekliler alabiliyor. 1.000 TL ödeniyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı... Bankalar emekli vatandaşlar suretiyle adeta yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi yapmak isteyen bankalar, fazlası avantajı emekli bireylerin kullanımına sunuyor. Yapı kredi promosyon tutarını açıkladı. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması amacıyla 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
Emekli maaşlarını 3 sene Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması amacıyla 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da müşteri etkileşim merkezi vasıtasıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor.
YAPI KREDİ EMEKLİYE PROMOSYON AÇIKLAMASI
Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler veya müşteri iletişim merkezi aracılığıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor. Ek olarak, ücretsiz düzenli ödeme talimatı verebilen emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Öte yandan Yapı Kredi, emekli müşterilerine özel olarak sunduğu Medline acil sağlık hizmeti üyeliğiyle doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetlerini de 1 yıl boyunca ücretsiz sağlıyor.
2021 EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ 2100-2500 TL 'YE KADAR ÇIKACAK
Bankalardan alınan son dakika bilgilerine göre emekliler için promosyon ödemesi 2500 TL'ye kadar çıkacak. Emeklilerin maaşlarına göre yapılacak ödemeler ve ek ödemelerle birlikte emekliler 2020 yılında 2 bin 500 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilecek.