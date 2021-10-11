Bağ-Kur SGK ve SSK Emeklilerine müjde! Sonunda netleşti! 1.000 TL ödeme yapılacak

Emekli maaşlarını 3 sene Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak. Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması amacıyla 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 sene maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek. Emekli maaşları şubelerin yanı sıra, Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, ATM'ler ya da müşteri etkileşim merkezi vasıtasıyla Yapı Kredi'ye taşınabilecek. Banka, Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden oluşturulan havalelerde ücret muafiyeti sunuyor.