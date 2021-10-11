İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama katkı sağlamaya hızla devam ediyor ve milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapıyor. Yakın zamanda acil ve açık olarak ilan yayınlandı ve 130 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. 130 bin personel alımı için başvuru şartların neler olduğu hemen araştırılmaya başlandı. Özellikle hangi kadrolarda istihdam sağlanacağını merak edenler için 130 bin personel alımı yapılacak kadroların hangileri olduğunu da haberimizde derledik. İşte İŞKUR 130 bin personel alımı ile ilgili tüm bilgiler…