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Haberler Ekonomi İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

Kariyer sahibi olmak ve ekonomik olarak rahat yaşamak isteyenler İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapıyor. İş arayanlara müjdeli haber geldi ve milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak hem de acil olarak alacak. Bunu duyan vatandaşlar hangi kadrolara alım yapılacağını ve aranan niteliklerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki İŞKUR 130 bin personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 130 bin personel alımı yapılacak kadrolar ve tüm detaylar!

11.10.2021 07:20 - Son Güncelleme: 11.10.2021 07:22
İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama katkı sağlamaya hızla devam ediyor ve milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapıyor. Yakın zamanda acil ve açık olarak ilan yayınlandı ve 130 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. 130 bin personel alımı için başvuru şartların neler olduğu hemen araştırılmaya başlandı. Özellikle hangi kadrolarda istihdam sağlanacağını merak edenler için 130 bin personel alımı yapılacak kadroların hangileri olduğunu da haberimizde derledik. İşte İŞKUR 130 bin personel alımı ile ilgili tüm bilgiler…

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İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza attı.

İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

İş arayanlar Kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştirilirken, açık işler listesinde makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar hem beyaz hem de mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunuyor.

İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

EN ÇOK SAĞLIK ALANINDA İSTİHDAM

Gelecek yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için gelecek yıl da 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanacak.

İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…

İstihdamı hem artırmak hem de korumak için "Artı istihdam, istihdama dönüş prim desteği, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, ilave 6 puanlık prim indirimi,

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