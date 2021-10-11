İş arayanlara müjdeli haber! İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak! İŞKUR başvuru şartları neler? Alım yapılacak kadrolar…
Kariyer sahibi olmak ve ekonomik olarak rahat yaşamak isteyenler İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor ve kendilerine uygun olanlara başvuru yapıyor. İş arayanlara müjdeli haber geldi ve milyonlarca kişiyi istihdam eden İŞKUR 130 bin personel alımı yapacak hem de acil olarak alacak. Bunu duyan vatandaşlar hangi kadrolara alım yapılacağını ve aranan niteliklerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Peki İŞKUR 130 bin personel alımı başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 130 bin personel alımı yapılacak kadrolar ve tüm detaylar!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdama katkı sağlamaya hızla devam ediyor ve milyonlarca vatandaşı iş sahibi yapıyor. Yakın zamanda acil ve açık olarak ilan yayınlandı ve 130 bin personel alımı yapılacağı duyuruldu. 130 bin personel alımı için başvuru şartların neler olduğu hemen araştırılmaya başlandı. Özellikle hangi kadrolarda istihdam sağlanacağını merak edenler için 130 bin personel alımı yapılacak kadroların hangileri olduğunu da haberimizde derledik. İşte İŞKUR 130 bin personel alımı ile ilgili tüm bilgiler…
Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza attı.