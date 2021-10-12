2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi! SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli!

Vatandaşlar doğrultusundan en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne vakit emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. 7200 SGK primi ödemesi gereken yurttaşların 20 ve 25 sene şartları ile meydana gelen sigortalılık gün adedi ile 60 yaş şartlarını sağlamaları gerekiyor. Fakat bu koşullar yeni çalışmaya başlamış olan vatandaşlar amacıyla geçerli. Kadınlar 3 doğum amacıyla borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler.