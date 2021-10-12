2 sene erken olarak hemen emeklilik müjdesi! SSK, SGK ve BAĞ-KUR’luların bunu yapması yeterli!
Emekli olmak isteyen kişilerin yaş gün ve prim şartları işe başlama tarihlerine göre değişir. Erken emeklilik amacıyla hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği değişik haller bulunuyor olup bunlardan ilki kadınlar amacıyla doğum ve çocuk, erkekler amacıyla ise askerlik olarak yer alıyor. Erken emekli olmak isteyen erkek çalışanlar askerlik borçlanması ile prim eksikliklerini tamamlayabilir ve erken emekli olabilirler. Kadınlar da aynı şekilde doğum borçlanması imkanını kullanarak erken emekli olabilirler.
Vatandaşlar doğrultusundan en çok yanıt aranan sorulardan birisi de "Ne vakit emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. 7200 SGK primi ödemesi gereken yurttaşların 20 ve 25 sene şartları ile meydana gelen sigortalılık gün adedi ile 60 yaş şartlarını sağlamaları gerekiyor. Fakat bu koşullar yeni çalışmaya başlamış olan vatandaşlar amacıyla geçerli. Kadınlar 3 doğum amacıyla borçlanma talebinde bulunabilirler. Erkekler ise askerlik süreci kadar borçlanma yapabilirler.
BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK
Erken emekli olma fırsatını yakalayabilmek için kadınlar ve erkekler farklı durumlardan faydalanabilirler. Bunlardan birisi kadınlar için doğum ve bebektir. Erkekler için askerlik görevi yer edinmektedir. Doğum için kadın çalışanlar 3 çocuğa kadar borçlanma olanaklarına sahipler.