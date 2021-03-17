ATM'den gidip hemen çekebilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 625, 750, 1.100, 1.300, 1.500 ve 2.000 lira ödeniyor
Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için promosyon avantajı sürüyor. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir. Promosyon önerileri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ortaya çıkıyor. Ücreti yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ücret ölçüsüne göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin ölçüyü ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar noktaya değinmeye devam ediyor.
Milyonlarca vatandaş için promosyon fırsatı devam ediyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkıyor. Promosyon az 500 lira ile başlıyor ve bu tutar 1,500 liraya kadar çıkıyor. Halen emekli maaşını hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli vatandaşlar için ilan edilen yeni kampanayı inceledik. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara maaşlarını bir bankaya taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapılıyor. 2020 yılında tutarları güncellenen promosyon ödemelerinde, 2021 yılı kampanyaları daha cazip hale geldi. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Haberimizin içerisinde hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığı detaylı bir şekilde yer alıyor.
YAPI KREDİ 1,500 LİRAYA KADAR PROMOSYON VERİYOR
Yapı Kredi, Türkiye'deki milyonlarca emekliye özel, onların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunmaya devam ediyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, devam eden kampanyayla emekli maaşlarının yatırılması için Yapı Kredi'yi tercih edenler bir aylık net maaşları 2 bin 500 TL ve üzerindeyse 1.500 TL, 1.500- 2 bin 500 TL arasında ise 1.250 TL, 1.500 TL'ye kadar ise 1.000 TL ile en yüksek nakit promosyon ödemesini kazanıyor.
Yapı Kredi, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli Yapı Kredi müşterilerinden Emeklilik Paketi ile Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel İnternet Şubesi ve ATM'lerden yapılan havalelerde ücret almıyor.
Emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay hoş geldin faizi alırken, bireysel ihtiyaç kredilerini kendilerine özel indirimli oranlarla kullanabiliyor.
Yapı Kredi müşterisi olan emekliler, ücretsiz düzenli ödeme (EFT ve havale) imkanından faydalanıyor. Ayrıca, Yapı Kredi tarafından özel olarak sunulan Medline acil sağlık hizmeti üyeliği ile doktorlu kara ambulansı ve telefonla tıbbi danışmanlık hizmetleri de 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sağlanıyor.