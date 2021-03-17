ATM'den gidip hemen çekebilirsiniz! SSK-SGK ve Bağkur'luya 500, 625, 750, 1.100, 1.300, 1.500 ve 2.000 lira ödeniyor

Milyonlarca SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar için promosyon avantajı sürüyor. Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir. Ödemeler en düşük emekli maaşları için 500 TL olarak yapılırken bu oran bankanın kendi inisiyatifinde değişebilir. Promosyon önerileri içerisinde Yapı Kredi'nin 1.500 TL'ye varan ödemeleri ortaya çıkıyor. Ücreti yeni bağlanan emekliler için fırsat henüz bitmedi. Ücret ölçüsüne göre en az 500, 625 ve 750 lira ödeniyor. Ancak ödemelerin ölçüyü ve ek olarak emekliye sunulan fırsatlar noktaya değinmeye devam ediyor.

17.03.2021 09:31 - Son Güncelleme: 17.03.2021 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





