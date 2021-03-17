Kaçıran bin pişman! Araç alacaklar için kaçırılmayacak fırsat! İşte en ucuz sıfır otomobiller!
Koronavirüs döneminde ikinci el araç fiyatlarının da rekor seviyelere çıkmasının ardından araba almak isteyenler araştırmaya başladı. Üretimi duran sıfır araçların yeniden üretime geçmesi piyasanın biraz rahatlamasını sağladı. Son olarak dün Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile araç satışında 60 aya kadar taksit imkanı verilmesi vatandaşları büyük ölçüde rahatlattı. Söz konusu karar sıfır araçlarda da ikinci el araçlarda da geçerli olacak. Taksit açıklamasının ardından vatandaşların gözü sıfır araçlara çevrildi. İşte en ucuz sıfır otomobiller!
Buna göre nihai fatura değeri 120 bin lira ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında 60 ay, 120 bin liranın üzerinde olup 300 bin lirayı geçmeyenlerde 48 ay, 300 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayanlarda 36 ay ve 750 bin liranın üzerindeki taşıt satışlarında 24 ay taksit uygulanabilecek.
'DÜŞÜK FİYATLI ARAÇLAR SINIFINDA ETKİLİ OLUR'
Hükümet tarafından Resmi Gazete'de de yayımlanan ve taşıt alımlarında 60 aya kadar taksit imkanını düzenleyen karar, otomotiv sektöründe genel olarak olumlu karşılanırken, bazı sektör temsilcileri, kararın etkilerini beklemek gerektiğini kaydetti. Milliyet'te yer alan habere göre, Ancak genel görüş, kararla birlikte "görece" düşük fiyatlı, alt segmentteki modellerin olumlu etkilenebileceği yönünde...
Ali Bilaloğlu / Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yön. Kur. Bşk. : "Son derece olumlu bir adım. Özellikle düşük fiyatlı araç segmentini destekleyecek. Otomotiv sektöründeki rekabet düzeyi, ürün ve model fazlalığı, bir dayanıklı tüketim malında yok. Markalar, rekabete karşı avantaj yakalamak için üniversitelerdeki pazarlama derslerinde okutulandan daha fazla, daha yaratıcı yöntemler uygulamakta. Sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörde fiyatlara etki beklemek yanlış olur."