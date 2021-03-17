Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar! Sınırlama getirildi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş bir karar geldi. İşçi ve işveren arasındaki fazla mesai ve tatil ücretlerine ilişkin davalara sınırlama getirildi. Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin yazılı delil ile değil de tanıkla kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti.
Fazla mesai ücretleri ile genel tatil ve hafta tatili ücretleri, işçi ile işveren arasındaki önemli anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor. Çalışanlar iddialarını yazılı olarak kanıtlayamadıklarında genel olarak tanık göstermek zorunda kalıyorlar. Bu durumda da mahkemelerde "hakkaniyet indirimi", "takdir indirimi" adı altında kesintiler yapılabiliyor.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun yakın tarihli kararına (Esas No: 2016/828, Karar No: 2020 / 551) konu davada, bir işçi işten ayrıldıktan sonra haftanın 6 günü 07.00 – 18.00 ve 18.00 – 07.00 saatleri arasında dönüşümlü olarak 2 vardiya halinde çalıştığını, dini bayramlar hariç tüm genel tatil günlerinde de çalışmasının sürdüğünü ancak bu çalışmalarının karşılığının ödenmediğini iddia ederek fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinin işverence ödenmesini talep etti.
İş mahkemesi, tanık ifadelerine göre işçinin ayın iki haftasında 10 saat, iki haftasında ise 21 saat fazla çalışmasının bulunduğunu, ancak işçinin devamlı fazla çalışma yapmasının ve tüm genel tatillerde çalışmasının hayatın olağan akışına uygun olmayacağını, hastalık, izin vs dönemlerde fazla çalışma yapılamayacağnı gözeterek, bilirkişi tarafından hesaplanan alacaklarda yüzde 50 oranında hakkaniyet indirimi yaptı.
YARGITAY BOZDU, İŞ MAHKEMESİ KARARINDA DİRENDİ
İşçi, yapılan indirimi yüksek bularak Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, işçinin kıdemi, yaptığı iş ve işin niteliklerini dikkate alarak hakkın özünü etkileyecek şekilde yüzde 50 hakkaniyet indirimini yüksek bularak, iş mahkemesinin kararını bozdu.
İş mahkemesi, hesaplanan fazla mesai ücretinin kıdem tazminatının 3 katına ulaştığını, fazla çalışma yapıldığının yazılı belgelerle ispatlanamaması halinde kıdem tazminatının çok üzerinde bir fazla çalışma ücretinin belirlenmesinin adil olmayacağını, yüzde 50 oranında indirim yapılmasının adil olup, hakkın özünü de etkilemediğini gerekçe göstererek, önceki kararında direndi.