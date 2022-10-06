Anneler EYT'yi beklemese de olur! Bana yaş vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...
Bilindiği üzere emeklilik için prim, yıl ve yaş şartı gerekiyor. Yani bir yerde çalışmak ya da primlerini ödemek lazım. Ancak hiç çalışma imkanı olmayan ev kadınları da emekli olma hakkına sahip. Sadece SGK'ya yazılı olarak başvurmak yeterli oluyor. İşte ev kadınlarına emeklilik imkanı detayları haberimizde!
06.10.2022 21:37 - Son Güncelleme: 06.10.2022 21:38
İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalı!
ÇALIŞMAYAN EV KADINLARI EMEKLİ OLABİLİR Mİ?
Son günlerde özellikle internette 20-25 yıl evli kalan ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulacağı yönünde çok fazla haber yayınlanıyor.