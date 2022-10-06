Anneler EYT'yi beklemese de olur! Bana yaş vurmaz deme: 25 yıl evli kalan ev hanımları 1261 gün kazanacak! 38-48-52-55 yaşında...

İsteğe bağlı sigorta primi yatıracak olan vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul 18 yaşını tamamlamış olması, herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışmamak, malul, emekli, dul veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler ' İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi' ile yaşadıkları ve ikametinin bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine başvurmalı!