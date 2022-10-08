İlkokul mezunu, sınavsız, KPSS şartsız + en az 9.900 TL maaşla... 18-50 yaş arası İstanbul 81 ilde personel alımı yapılıyor!
2022 yılı bitmeden iş bulun! Ondan fazla kurum ve kuruluş iş ilanı yayımladı! İster geçici süre isterseniz de kalıcı olarak çalılabilirsiniz! Kamuda ve özel sektörde binlerce personel alımı gerçekleştirilecek. Başvurular başladı! 81 ilde başvuru ekranı aktif edildi! İŞKUR, MGM, SGK, PTT, bankalar ve bakanlıklarda dolgun maaşla çalışma fırsatı sunuldu. Peki kimler, nasıl başvuru yapabilir? İşte İŞKUR, MGM, SGK, PTT, banka PERSONEL ALIM İLANI! Sınavsız, kurasız, KPSS şartsız...
İŞKUR, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kızılay, PTT, Ziraat Bankası, SGK personel alımı yapacak. Sınavsız, KPSS'siz, kurasız binlerce kişi alınacak. Kimileri ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite diploması isterken, kimi işyerleri de diplomasız alım yapıyor! Başvuru şartları arasında 18 yaş şartı aranıyor. Temizlik, güvenlik personeli, aşçı, sekreter, şoför, büro personeli, destek personeli ve daha bir çok meslekte personeller alınacak. Aylık maaşlar mesleğe göre 9.900 TL ve üzerine çıkabiliyor. İşte detaylar!
2022 METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) toplam 36 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Alım yapılacak kadrolar şöyle;
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 2020-KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 60 puan almış adaylar arasından 6 sözleşmeli büro personeli, 22 sözleşmeli destek personeli (temizlik görevlisi) ve 8 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi alınacak.
METEOROLOJİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE?
Başvurular 5-14 Ekim tarihleri arasında e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek. Yerleştirme işlemi KPSS puan sıralaması esas alınarak yapılacak. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
"Sağlıkta Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın. Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla! Gözümüz aydın."
SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?
Henüz başvuru tarihleri ve şartları hakkında bir açıklama yapılmadı. Bakan Koca yaptığı açıklamada...
'Çok gecikmeden ilk alımlar için ilana çıkılmış olacak. Bu yıl için 85 binin tamamını almak istiyoruz. Bu süreçten kimsenin tereddütü olmasın. Sabırla bekleyelim.' dedi.