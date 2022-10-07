İslam Memiş uyardı: Gram 1.500 TL ve üzeri... Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi!

Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek rüzgar tersine dönecek dedi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar kritik tarihleri bekliyor. İşte merak edilenler!