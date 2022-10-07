İslam Memiş uyardı: Gram 1.500 TL ve üzeri... Gitgelleri kafa ütüleyecek! Artık bu saatten sonra... 2023 yılı için altında baş döndürecek önsezi!
İslam Memiş dolar ve altın yorumları, piyasalardaki gelişmeleri merak edenler tarafından araştırılıyor. Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Ekim ayının başından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"Şu anda 1.031-1.034 lira civarında.Altında 1.060 lira seviyesi kısa vade için direnç seviyesi, 1.060 lira kırılırsa 1.090 liraya çıkar. Ekim ve Kasım ayında yükselişler devam edecek" dedi. Peki, gram altın, çeyrek altın düşer mi, yükselir mi? İşte son durum hakkında merak edilenler!
07.10.2022 09:34 - Son Güncelleme: 07.10.2022 09:35
Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek rüzgar tersine dönecek dedi. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar kritik tarihleri bekliyor. İşte merak edilenler!
Gram altın piyasası son günlerde hızla yukarı yönlü bir seyir izlerken yatırımcıları sevindirdi. Fiyatlarda yaşanan artışı değerlendiren Altın ve Para Uzmanı İslam Memiş yatırıcımlara altın konusunda yeni bir tavsiye verdi.