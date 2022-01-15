Akla karayı seçmeyin! %0 faiz ve 100.000 TL ile otomobilinizi hemen alın! Ford, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, Dacia, Opel, Citroen...

Bankaların dışında otomobil satın almak için kredi veren finans kuruluşları ve otomobil devleri ise faizleri yüzde 0'a kadar indirmiş durumda. Bazı araçlarda geçerli olmak üzere uygulanacak bu tür kredi kampanyaları ve indirim fırsatları ile otomobil markaları ile anlaşmalı finans kuruluşları üzerinden en uygun kredileri kullanabilirsiniz.