Akla karayı seçmeyin! %0 faiz ve 100.000 TL ile otomobilinizi hemen alın! Ford, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, Dacia, Opel, Citroen...
ÖTV matrahında yapılan yeni düzenleme sonrasında sıfır otomobillerde 5 ve 36 bin lira arasında, %11'e varan indirimlerin gelmesi bekleniyor. Ford, Fiat, Toyota, Renault, Hyundai, Dacia, Opel, Citroen ve Honda başta olmak üzere birçok otomobil devinin sevilen modellerinde yeni indirimler dikkat çekiyor. Öte yandan sıfır araç fiyatlarında yaşanacak düşüş sonrasında ikinci el fiyatlarına da bu indirimlerin yansıması bekleniyor. İşte otomobil alacaklara en uygun faizle krediler
Bankaların Taşıt Kredisi Faizleri Yükseldi
Taşıt kredisi faiz oranları yıllık %34 seviyelerine ulaşarak ciddi bir yükselişi yaşadı. Kur krizi sonrasında otomobil fiyatlarının sert yükselişi vatandaşları taşıt kredilerine yönlendirmişti. Ancak talep artışı ve TCMB faiz indirimlerine rağmen taşıt kredisi faizlerinde indirim görülmedi.
Aksine özel bankalar tarafından ortalama yüzde 2'nin üzerine çıkarılan taşıt kredisi faiz oranları, yeni dönemde kredi kullanarak araç satın almak isteyenleri zor duruma sokuyor.
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Bankaların dışında otomobil satın almak için kredi veren finans kuruluşları ve otomobil devleri ise faizleri yüzde 0'a kadar indirmiş durumda. Bazı araçlarda geçerli olmak üzere uygulanacak bu tür kredi kampanyaları ve indirim fırsatları ile otomobil markaları ile anlaşmalı finans kuruluşları üzerinden en uygun kredileri kullanabilirsiniz.
Koçfinans Faizsiz Taşıt Kredisi
En uygun taşıt kredisini arayanlara özel cazip indirimler ve kredi seçenekleri ile Koçfinans, Honda Civic Sedan modellerinde geçerli olmak üzere %0 faiz, 15 ay vade ve 100.000 TL taşıt kredisi sunuyor.
Avantajlı ödeme seçeneklerine sahip taşıt kredisi, Ocak 2022'ye özel olarak sunuluyor. Ayrıca Ford ve Kia model birçok araçta da %0,10'dan başlayan faiz oranları ile en uygun taşıt kredisi KoçFinans tarafından sunulmaya devam ediyor. Araç fiyatlarının düşmesinin ardından gelen faizsiz araba kredileri vatandaşların bütçesine katkı sağlıyor.