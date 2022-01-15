Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Öte yandan bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerinde de faiz oranlarının arttığı gözlemlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), haftalık bültende yer verilen rakamlara göre tüketici kredileri tutarında da 776,3 milyar lira seviyesine inildiği belirtildi. 7 Ocak itibariyle 609 milyon kira azalış yaşandığı ifade ediliyor. Taksitli ticari kredilerde ise 5 milyar 622 milyon lira seviyesinde bir artış gözlemleniyor.

