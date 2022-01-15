Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

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Türkiye'de bankacılık sektörünün kredi hacmi bir önceki haftaya göre 63 milyar 224 milyon lira seviyesinde artış gösterdi. Öte yandan konut kredilerinde yüzde 33'e kadar faizler yükselirken, ihtiyaç kredisi faiz oranları da yıllık bazda %39'a kadar çıkarak en çok yükselişin yaşandığı kredi türlerinden biri oldu. Ticari kredilerin %46'ya varan yıllık faiz oranlarının hemen ardından gelen ihtiyaç kredi, TCMB faiz indirimlerine rağmen artmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2021 Eylül ayından itibaren 500 baz puanı bulan faiz indirimine rağmen birçok kesim artan kredi faizlerinden şikayetçi.
Öte yandan bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerinde de faiz oranlarının arttığı gözlemlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), haftalık bültende yer verilen rakamlara göre tüketici kredileri tutarında da 776,3 milyar lira seviyesine inildiği belirtildi. 7 Ocak itibariyle 609 milyon kira azalış yaşandığı ifade ediliyor. Taksitli ticari kredilerde ise 5 milyar 622 milyon lira seviyesinde bir artış gözlemleniyor.
Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi
Kredi faiz oranları yükselirken kamu bankaları kredilerde düşük faiz uygulamalarına devam ediyor. TCMB faiz indirimleri sonrasında en büyük indirimi konut kredilerinde yapan kamu bankaları, diğer tüketici kredilerinde de benzer oranlar uygulamakta kararlı.