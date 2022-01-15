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Haberler Ekonomi Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Türkiye'de bankacılık sektörünün kredi hacmi bir önceki haftaya göre 63 milyar 224 milyon lira seviyesinde artış gösterdi. Öte yandan konut kredilerinde yüzde 33'e kadar faizler yükselirken, ihtiyaç kredisi faiz oranları da yıllık bazda %39'a kadar çıkarak en çok yükselişin yaşandığı kredi türlerinden biri oldu. Ticari kredilerin %46'ya varan yıllık faiz oranlarının hemen ardından gelen ihtiyaç kredi, TCMB faiz indirimlerine rağmen artmaya devam ediyor. İşte en uygun ihtiyaç kredisi veren bankalar.

takvim.com.tr
15.01.2022 16:10 - Son Güncelleme: 15.01.2022 16:10
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi Yükseldi

Bankacılık sektöründe kredi hacmi, 4 trilyon 962 milyar 803 milyon lira seviyesine ulaşarak ciddi bir yükseliş yaşadı. Sadece geçtiğimiz hafta 63 milyar 224 milyon lira artış yaşayan kredi hacminin yanı sıra faizlerde görülen yükseliş dikkat çekiyor.

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Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 2021 Eylül ayından itibaren 500 baz puanı bulan faiz indirimine rağmen birçok kesim artan kredi faizlerinden şikayetçi.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Banka kredilerinden Merkez Bankası kararına rağmen gözle görülür bir faiz indirimi olmaması ticari kredi muhataplarında da tepki aldı. En çok yükselişin görüldüğü ticari kredilerde yıllık oranda artışın %46 seviyelerinde olduğu ifade ediliyor.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Öte yandan bankaların ihtiyaç kredisi ürünlerinde de faiz oranlarının arttığı gözlemlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BBDK), haftalık bültende yer verilen rakamlara göre tüketici kredileri tutarında da 776,3 milyar lira seviyesine inildiği belirtildi. 7 Ocak itibariyle 609 milyon kira azalış yaşandığı ifade ediliyor. Taksitli ticari kredilerde ise 5 milyar 622 milyon lira seviyesinde bir artış gözlemleniyor.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın! 1.000 TL ve 5.000 faizsiz olarak, 10.000 ve 50.000 TL anında hesaplara yatıyor!

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi

Kredi faiz oranları yükselirken kamu bankaları kredilerde düşük faiz uygulamalarına devam ediyor. TCMB faiz indirimleri sonrasında en büyük indirimi konut kredilerinde yapan kamu bankaları, diğer tüketici kredilerinde de benzer oranlar uygulamakta kararlı.

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