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Haberler Ekonomi Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Kur korumalı TL mevduat sistemi sonrasında bankalar resmen mevduat faizi yarışına girdi. 20 Aralık öncesinde yüzde 17 &ndash; 18 seviyelerinde en yüksek 32 günlük mevduat faizini veren bankalar, yeni ekonomi paketi kapsamında mevduat faiz oranlarını yükseltme kararı aldı. Tüm zamanların en yüksek oranlarına doğru ilerleyen mevduat faizlerinde bankalarını %20'nin üzerine çıktığı görülüyor. Bu sayede TL birikimleri için vatandaşlar teşvik edilirken aynı zamanda birikimlerini değerlendirmek isteyenlere de cazip fırsatlar sunuluyor. İşte en yüksek mevduat faiz oranları.

takvim.com.tr
15.01.2022 14:10 - Son Güncelleme: 15.01.2022 14:10
Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!
Kur Korumalı Mevduatta Şirketlerin Yeni Talebi Gündemde!
Kur korumalı TL mevduat hesaplarının kapsamının genişletilmesinin ardından yeni talepler de gündeme gelmeye devam ediyor. Son dönemde TL'ye teşvik etmek ve yabancı para karşısında TL'nin değerini artırmak için TCMB ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından atılan adımlar dikkat çekiyor.
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Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Yeni ekonomi düzenlemeleri kapsamında bireysel yatırımcıların yanında TL hesaplarında kur korumalı mevduat hesapları için şirket ve tüzel kişilerin de işlem yapmalarına olanak sağlandı.

Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Konuya ilişkin yayımlanan tebliğ kapsamında, Yurtiçi yerleşik tüzel kişiler, döviz tevdiat hesapları ve altın hesaplarını da kapsayan düzenleme ile şirketlerin de kur korumalı TL mevduat hesabına dönüşümü desteklenmesine karar verilmişti.

Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Yapılan düzenleme kapsamında ortaya çıkan sorunlardan biri is gerçek kişi ve şirketler arasında vergilendirme farkı oldu. Ek bir düzenleme ile şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirilmesi hedefleniyor. Öte yandan şirketler daha kısa vadeler üzerinden işlem yapmak istedikleri ifade edildi.

Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

TL'ye Dönüşte Faiz Limiti Uygulanmayacak

Kur korumalı TL mevduat sisteminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen %14'lik politika faizi taban faiz oranı olarak uygulanıyor. Bankalar ise en fazla bunun 3 puan yukarısında yüzde 17'e kadar faiz verebiliyor.

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