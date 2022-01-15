Açıktan kazanın! Güzel para gözleri kamaştırdı! Faizler damping yaptı! 32 güne 3.498,08 TL kar bomba etkisi yarattı!

Yapılan düzenleme kapsamında ortaya çıkan sorunlardan biri is gerçek kişi ve şirketler arasında vergilendirme farkı oldu. Ek bir düzenleme ile şirketlere kurumlar vergisi istisnası getirilmesi hedefleniyor. Öte yandan şirketler daha kısa vadeler üzerinden işlem yapmak istedikleri ifade edildi.

