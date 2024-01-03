7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı

Milyonlarca emekli vatandaş, bugün yapılacak olan TÜİK açıklamasını dikkatle takip ediyor. Açıklanacak enflasyon oranı, hem maaş zammının miktarını hem de yaşam standartları üzerindeki etkisini belirleyecek. Maliye Bakanlığı ve TBMM'nin atacağı adımlar, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük önem taşıyor.
Yeni asgari ücretin ardından heyecanla beklenen memur ve emekli zamları da bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını ortaya koyacak.
2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını gösterecek.