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7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı

Emeklilerin merakla beklediği haber nihayet geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı, 2024 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zammı belirleyecek. Bu zam, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ve iki önemli düzenlemeyi içerecek: emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı. Peki, 7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? İşte merak edilenler…

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 04:59 Güncelleme 03 Ocak 2024, 05:17
7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı 1

Milyonlarca emekli vatandaş, bugün yapılacak olan TÜİK açıklamasını dikkatle takip ediyor. Açıklanacak enflasyon oranı, hem maaş zammının miktarını hem de yaşam standartları üzerindeki etkisini belirleyecek. Maliye Bakanlığı ve TBMM'nin atacağı adımlar, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük önem taşıyor.

7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı 2

Yeni asgari ücretin ardından heyecanla beklenen memur ve emekli zamları da bugün belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri milyonların zam oranını ortaya koyacak.

7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı 3

2023'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışını, memurların ve memur emeklilerinin de yüzde 15'lik zamma eklenecek farkını gösterecek.

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