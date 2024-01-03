7.500,7.600, 7.700.-7.800, 7.900-8.000 TL emekli maaşı alana kaç TL zam geldi? Ocak 2024 emekli zamlı maaş tablosu + %38 zam + Refah Payı hesabı

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Milyonlarca emekli vatandaş, bugün yapılacak olan TÜİK açıklamasını dikkatle takip ediyor. Açıklanacak enflasyon oranı, hem maaş zammının miktarını hem de yaşam standartları üzerindeki etkisini belirleyecek. Maliye Bakanlığı ve TBMM'nin atacağı adımlar, özellikle düşük gelirli emekliler için büyük önem taşıyor.