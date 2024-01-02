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Emekli memura %50 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C, Emekli Sandığı'na 14.815 TL + %15 toplu sözleşme artışı! 9.800, 10.000 TL üstü alanlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamları, memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına yönelik beklentileri netleştirecek. Son dönemde yaşanan ekonomik değişimler ve asgari ücret artışlarının ardından, memur maaş zammı konusu gündemi meşgul etmişti. İşte en son TÜİK verileri doğrultusunda belirlenen memur maaşları ve enflasyon farkıyla ilgili detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:41 Güncelleme 02 Ocak 2024, 14:03
Emekli memura %50 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C, Emekli Sandığı’na 14.815 TL + %15 toplu sözleşme artışı! 9.800, 10.000 TL üstü alanlar... 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon oranı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni maaşlar ve sosyal yardımların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Memurlardan emeklilere, dul-yetimlere, engellilere, 65 yaş aylığı alanlardan evde bakım desteği alana kadar birçok kalemde beklenen değişiklikler, enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

Emekli memura %50 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C, Emekli Sandığı’na 14.815 TL + %15 toplu sözleşme artışı! 9.800, 10.000 TL üstü alanlar... 2

2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı yeni zamlı maaşların belli olması bekleniyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve böylece memur ve memur emeklisi maaşları da netleşecek.

Emekli memura %50 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C, Emekli Sandığı’na 14.815 TL + %15 toplu sözleşme artışı! 9.800, 10.000 TL üstü alanlar... 3

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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