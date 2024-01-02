Emekli memura %50 zam tablosu az evvel açıklandı! 4C, Emekli Sandığı'na 14.815 TL + %15 toplu sözleşme artışı! 9.800, 10.000 TL üstü alanlar...

1 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın açıklanacak enflasyon oranı, milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni maaşlar ve sosyal yardımların belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Memurlardan emeklilere, dul-yetimlere, engellilere, 65 yaş aylığı alanlardan evde bakım desteği alana kadar birçok kalemde beklenen değişiklikler, enflasyon rakamlarına bağlı olarak şekillenecek.

2 2024 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı yeni zamlı maaşların belli olması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak ve böylece memur ve memur emeklisi maaşları da netleşecek.

