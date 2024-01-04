Düğüm çözüldü: 2024 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

3 Ocak itibarıyla Türkiye'de emekliler için merakla beklenen taban aylığı zammı netleşti. Aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belirlenen altı aylık zam oranı, hem memurlar hem de emekliler için büyük bir ilgi konusu oldu. Özellikle 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağı, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. İşte 2024 Ocak ayında geçerli olacak emekli zam oranlarının detayları sayfamızda...
Türkiye'nin milyonlarca emeklisi, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş zamlarını dört gözle bekliyor. 2024 Ocak ayı, emekliler için önemli bir dönüm noktası olacak. Bu yıl, özellikle 1999 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasında büyük bir beklenti var. Peki, 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu? İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklenen Ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini açıkladı. Peki emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Zamlar nasıl yansıtılacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detayları…
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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına enflasyon zammı şöyle yansıyacak...
Mevcut maaş: 7.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.317,75
Mevcut maaş: 7.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.455,32
Mevcut maaş: 7.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.592,89
Mevcut maaş: 7.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.730,46
Mevcut maaş: 7.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 10.868,03
Mevcut maaş: 8.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.005,60
Mevcut maaş: 8.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.143,17
Mevcut maaş: 8.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.280,74
Mevcut maaş: 8.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.418,31
Mevcut maaş: 8.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.555,88
Mevcut maaş: 8.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.693,45
Mevcut maaş: 8.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.831,02
Mevcut maaş: 8.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 11.968,59
Mevcut maaş: 8.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.106,16
Mevcut maaş: 8.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.243,73
Mevcut maaş: 9.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.381,30
Mevcut maaş: 9.050,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.450,09
Mevcut maaş: 9.100,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.518,87
Mevcut maaş: 9.200,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.656,44
Mevcut maaş: 9.300,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.794,01
Mevcut maaş: 9.400,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 12.931,58
Mevcut maaş: 9.500,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.069,15
Mevcut maaş: 9.600,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.206,72
Mevcut maaş: 9.700,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.344,29
Mevcut maaş: 9.800,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.481,86
Mevcut maaş: 9.900,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.619,43
Mevcut maaş: 10.000,00
Yüzde 37.57 zamlı maaş: 13.757,00