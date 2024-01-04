Düğüm çözüldü: 2024 kalem kalem SSK, Bağkur emekli maaş zammı tablosu! 1999 öncesi, 2000, 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar oldu?

3 Ocak itibarıyla Türkiye'de emekliler için merakla beklenen taban aylığı zammı netleşti. Aralık ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte belirlenen altı aylık zam oranı, hem memurlar hem de emekliler için büyük bir ilgi konusu oldu. Özellikle 1999 öncesi, 2000 ve 2000 sonrası emekli maaşlarının ne kadar olacağı, emekliler tarafından merakla takip ediliyor. İşte 2024 Ocak ayında geçerli olacak emekli zam oranlarının detayları sayfamızda...