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7.500 TL alan SSK-BAĞKUR'a müjde çıktı! Netleşti, emekli kök zam farkı hesabı değişti! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 platin kural! Son 3.5 yılla beraber...

Meclis'te kabul edilen yasa ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına önemli bir artış yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilere yapılacak fark ödemeleri için geri sayım başladı. Fark ödemeleri, yayım tarihinden itibaren 1 hafta içinde başlayacak ve emeklilere en kısa sürede ulaştırılacak. Emeklilerin alacakları zamlı maaş miktarı, önceki maaşlarına göre yüzde 49.25'lik artış ve 10 bin TL taban aylık dikkate alınarak hesaplanacak. Peki, kök maaşımı nasıl hesaplarım? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 06:32 Güncelleme 26 Ocak 2024, 06:32
7.500 TL alan SSK-BAĞKUR’a müjde çıktı! Netleşti, emekli kök zam farkı hesabı değişti! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 platin kural! Son 3.5 yılla beraber... 1

Emekli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış gösteriyor. Bu yılın Ocak ayında milyonlarca emekli, yeni maaşlarının yanı sıra zam farkını da alacak. Ancak emeklilik hakkı elde ederken, emekli kök maaşı hesabı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte çalışanların dikkate alması gereken 8 altın kural ve emekli maaşı hesaplamasıyla ilgili detaylar.

7.500 TL alan SSK-BAĞKUR’a müjde çıktı! Netleşti, emekli kök zam farkı hesabı değişti! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 platin kural! Son 3.5 yılla beraber... 2

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Emeklilere Ocak ayı ödemeleri halen yüzde 37.57 zam üzerinden yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık ödemesine yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.

7.500 TL alan SSK-BAĞKUR’a müjde çıktı! Netleşti, emekli kök zam farkı hesabı değişti! 1999-2000 sonrası sigortalılara 8 platin kural! Son 3.5 yılla beraber... 3

Düşük aylıklarda Ocak ayı maaş ödemeleri 7 bin 500 lira üzerinden yapılıyor. Yani yüzde 37.57 artış sonrası ödemesi 7 bin 500 liradan az çıkanlara 7 bin 500 lira yatırılıyor. Farklar yatırılırken, 10 bin lira taban aylık düzenlemesi dikkate alınacak. Taban aylık 10 bin liraya çıktığı için, bu ay 7 bin 500 lira yatırılanlara, 2 bin 500 lira fark verilecek.

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