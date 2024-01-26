1 Emekli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış gösteriyor. Bu yılın Ocak ayında milyonlarca emekli, yeni maaşlarının yanı sıra zam farkını da alacak. Ancak emeklilik hakkı elde ederken, emekli kök maaşı hesabı da büyük bir merak konusu haline geldi. İşte çalışanların dikkate alması gereken 8 altın kural ve emekli maaşı hesaplamasıyla ilgili detaylar.

2 ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Emeklilere Ocak ayı ödemeleri halen yüzde 37.57 zam üzerinden yatırılıyor. Ek zamlara ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra ise Aralık ödemesine yüzde 49.25 artış eklenerek yeniden hesaplama yapılacak. Yeni hesaplanan tutar ile Ocak ayında ödenen tutar arasındaki fark emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.