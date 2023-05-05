700 BİN KAMU İŞÇİSİ YENİ ZAMLI MAAŞ TABLOSU 2023! 4D Toplu İş Sözleşmesi son dakika kararı! İşçilere zam farkları ne zaman ödenecek 2023? 657 sayılı...

Kamu işçilerine yapılacak zam oranının yanı sıra maaşların ne zaman yatacağı da merak edildi. Yüz binlerce vatandaş "Kamu işçisi maaşları ne kadar oldu 2023?" şeklinde araştırmaya başladı. Anlaşmanın ardından kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi de gerçekleştirilecek. Peki, İşçilere zam farkları ne zaman ödenecek 2023? İşte konu hakkında son gelişmeler ve merak edilen bilgiler haberimizde!