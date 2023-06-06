Tarım Kredi 5-15 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si hediye First sakız 13,90! Kooperatif marketleri feneri yaktı 35 üründe fiyatlar DÜŞTÜ!
Kooperatif marketleri, tüketicilerin yüzünü güldürecek bir indirim kampanyasıyla geliyor. Tarım Kredi'nin 5-15 Mayıs 2023 fiyat listesine göre, 35 farklı üründe ciddi fiyat düşüşleri gerçekleşti. Bu indirimler arasında dikkat çeken ürünler arasında 2.si hediye First sakız, sadece 13,90 TL'ye satışa sunuluyor. Kooperatif marketlerinin fiyat indirimleri, tüketicilere ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlıyor. Fiyatların düşmesiyle birlikte, alışveriş yaparken bütçe dostu seçeneklere yönelebiliyor ve aynı kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı elde ediyoruz.
06.06.2023 12:26 - Son Güncelleme: 06.06.2023 12:26
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-15 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunu az evvel yayımladı, vatandaşlar 2.si hediye sakız çeşitleri dahil 35 indirimli ürünleri merak ediyor. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 5-15 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi'de indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste.