Tarım Kredi 5-15 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! 2.si hediye First sakız 13,90! Kooperatif marketleri feneri yaktı 35 üründe fiyatlar DÜŞTÜ!

Tarım Kredi Kooperatif marketleri 5-15 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunu az evvel yayımladı, vatandaşlar 2.si hediye sakız çeşitleri dahil 35 indirimli ürünleri merak ediyor. Bu noktada Tarım Kredi Kooperatif marketleri güncel kataloğu internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. 5-15 Mayıs tarihlerinde Tarım Kredi'de indirime giren ürünler belli oldu. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketleri yeni aktüel ürünler kataloğu tam liste.